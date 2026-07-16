Жители Фокино второй день ждут воду — ее обещают вернуть после восстановления питьевых качеств

Жители ЗАТО Фокино вторые сутки сидят без воды. Об этом они сообщили редакции ИА PrimaMedia. По данным Примтеплоэнерго, решение об отключении мотивировано тем, что вода непригодна для питья. При этом предупреждение для жителей было опубликовано уже после отключения. После многочисленных жалоб прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Информации о том, когда водоснабжение будет восстановлено, пока нет.
«В связи с прохождением циклонов по Приморскому краю и резкому ухудшению качества питьевой воды, Примтеплоэнерго сообщает, что 15.07.2026 года с 20:00 произведена остановка гидроузла Волчанецкого водохранилища. Подача холодного водоснабжения будет восстановлена после приведения качества питьевой воды в соответствие с нормами СанПиНа», — говорится в сообщении Примтеплоэнерго.
Там же сообщили, что для абонентов предприятия с 16 июля организуют подвоз питьевой воды. По словам жителей, его организовали, но в утреннее время, когда люди уже ушли на работу. Предупредили об отключении тоже не вовремя — через полчаса после того, как исчезла вода. О том, когда она вернётся, жителей пока не проинформировали. При этом причины отключения вызвали у местных вопросы.
«Странная причина, впервые такую слышим, при том, что качество воды всегда не то, чтобы хорошее», — рассказали корр. ИА PrimaMedia.
«В 2024—2025 годах в группах публиковались предупреждения о снижении качества воды и рекомендациях не употреблять её для питья даже после кипячения. Тогда граждан это устраивало, поскольку сохранялся сам факт водоснабжения. Поэтому решение полностью прекратить подачу воды вызвало волну недовольства. Вообще-то в каждой семье сейчас есть фильтр для воды. Зачем ее отключать? А где брать воду? Как детей мыть?», — пишут недовольные жители.
Интересно, что у какой-то части населения вода есть, сообщили корр. ИА PrimaMedia.
После обсуждений в соцсетях ограничением подачи услуги водоснабжения заинтересовались в прокуратуре. Началась проверка.
«Для оценки ситуации на место выехал исполняющий обязанности прокурора ЗАТО г. Фокино Роман Кузнецов. Надзорное ведомство контролирует вопрос организации подвоза воды населению, а также проведение аварийно-восстановительных работ. Фактическое восстановление прав граждан поставлено на контроль прокуратуры», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Напомним, что во Владивостоке в последний момент отменили масштабное отключение холодной воды, запланированное в ночь с 15 на 16 июля. Замена части водопровода должна была улучшить качество воды. Изначально отключение должно было начаться в 02:00 и продлиться почти сутки — до 23:55. Без воды могли остаться около 2 500 адресов в Ленинском, Первореченском и Фрунзенском районах. Но вместо плановых отключений пришлось производить аварийные — порыв произошёл на Некрасовской.