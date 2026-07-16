Жители Фокино второй день ждут воду — ее обещают вернуть после восстановления питьевых качеств

Там же сообщили, что для абонентов предприятия с 16 июля организуют подвоз питьевой воды. По словам жителей, его организовали, но в утреннее время, когда люди уже ушли на работу. Предупредили об отключении тоже не вовремя — через полчаса после того, как исчезла вода. О том, когда она вернётся, жителей пока не проинформировали. При этом причины отключения вызвали у местных вопросы.