В Смольном утвердили постановление о создании памятника, посвященного подвигу русских моряков. Скульптуру «Ангелы Мессины» установят в сквере на Тулонской аллее в Кронштадте, недалеко от часовни церкви Богоявления Господня. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.