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Скульптуру «Ангелы Мессины» установят в сквере на Тулонской аллее в Кронштадте

Памятник будет представлять собой бронзовую композицию на гранитном постаменте.

Источник: Комсомольская правда

В Смольном утвердили постановление о создании памятника, посвященного подвигу русских моряков. Скульптуру «Ангелы Мессины» установят в сквере на Тулонской аллее в Кронштадте, недалеко от часовни церкви Богоявления Господня. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

— Памятник будет представлять собой бронзовую композицию на гранитном постаменте высотой около 4 метров. Эскизный проект монумента разработали скульптор Василий Вершинин и архитектор Денис Бобылев, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Инициатором установки памятника выступил благотворительный фонд «Суворов». Открытие запланировано на 25 июля, в преддверии Дня Военно-Морского Флота.

Скульптура посвящена русским морякам, которые в декабре 1908 года спасли жителей итальянского города Мессина после разрушительного землетрясения.