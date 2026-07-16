В Комсомольске-на-Амуре женщина украла пистолет, чтобы досадить бывшему

Жительница Комсомольска-на-Амуре получила условный срок после того, как забрала из сейфа бывшего супруга травматический пистолет и патроны, сообщает МАХ канал Суды Хабаровского края.
Женщина призналась: использовать оружие не собиралась — хотела лишь досадить бывшему мужу.
Как установил Комсомольский районный суд Хабаровского края, у женщины был законный доступ в дом бывшего супруга и ключи от его сейфа. Воспользовавшись этим, она открыла металлический ящик и тайно забрала травматический пистолет с патронами.
Стоимость похищенного имущества составила более 31 тысячи рублей. После этого женщина скрылась и распорядилась оружием по своему усмотрению.
В суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Она пояснила, что применять пистолет не собиралась, а ее поступок был способом «досадить» бывшему мужу.
Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия) и назначил наказание — три года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.