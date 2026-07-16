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В Комсомольске-на-Амуре женщина украла пистолет, чтобы досадить бывшему

Жительница города Юности решила проучить бывшего мужа необычным способом.

Жительница Комсомольска-на-Амуре получила условный срок после того, как забрала из сейфа бывшего супруга травматический пистолет и патроны, сообщает МАХ канал Суды Хабаровского края.

Женщина призналась: использовать оружие не собиралась — хотела лишь досадить бывшему мужу.

Как установил Комсомольский районный суд Хабаровского края, у женщины был законный доступ в дом бывшего супруга и ключи от его сейфа. Воспользовавшись этим, она открыла металлический ящик и тайно забрала травматический пистолет с патронами.

Стоимость похищенного имущества составила более 31 тысячи рублей. После этого женщина скрылась и распорядилась оружием по своему усмотрению.

В суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Она пояснила, что применять пистолет не собиралась, а ее поступок был способом «досадить» бывшему мужу.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия) и назначил наказание — три года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.