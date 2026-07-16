Навигатор здоровья: ИИ и новый чип предскажут болезни и выстроят траекторию жизни

«Основная идея в том, что мы получаем верифицированный поток медицинских данных. Они обрабатываются, по ним строятся прогностические модели. Мы сможем, как по навигатору, рассчитать, что если вы сделаете то-то, то с такой-то вероятностью ваше здоровье изменится таким-то образом», — отметил директор Биотехнологического института СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Шевченко.