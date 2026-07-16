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В России проходят испытания лазерного комплекса «Перун» для борьбы с дронами

Новейшее оружие «Перун» способно поражать любые типы беспилотников с дальностью до 5 км.

Источник: Комсомольская правда

В России начались испытания новейшего лазерного комплекса противодействия беспилотникам «Перун». Об этом ТАСС сообщил официальный представитель научно-производственного центра «Сварог».

Комплекс предназначен для защиты стационарных объектов: предприятий ВПК, топливно-энергетического комплекса, транспортной и критической инфраструктуры, портов. Время непрерывного излучения от аккумуляторной батареи составляет до 15 минут, боевое дежурство может длиться до 5 часов. Дальность поражения целей достигает 5 км. Стоимость одного выстрела, 10 секунд непрерывного излучения, оценивается в 205 рублей.

В ходе испытаний комплекс доказал высокую эффективность против любых типов БПЛА, как FPV-дронов, так и аппаратов самолетного типа. Лазер ослепляет и поражает камеры, аккумуляторы, электромоторы, винты и крылья дронов.

Ранее KP.RU писал, что президент России Владимир Путин раскрыл детали испытаний ракетного комплекса «Орешник». По его словам, удары наносились туда, где удобно было смотреть результаты — в район Белой Церкви и в ДНР, а после этого дроны ВС РФ фиксировали последствия для дальнейшего применения.

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