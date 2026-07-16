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Post Malone выступит на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу

Американский музыкант Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира по футболу. Шоу начнется за полтора часа до финального матча турнира. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Американский музыкант Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира по футболу. Шоу начнется за полтора часа до финального матча турнира. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

В концертной программе также выступят Том Круз, Дженнифер Хадсон, Лаура Паузини, Николь Шерзингер и Робби Уильямс. Кроме того, впервые в истории чемпионатов мира в перерыве финала состоится масштабное музыкальное шоу.

Хедлайнерами выступления в перерыве станут Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и BTS, говорится на сайте.

В финале чемпионата мира встретятся сборные Аргентины и Испании. Аргентинцы вышли в решающий матч, обыграв Англию (2:1), а испанцы в полуфинале победили Францию.

13 июля в Сети появилась петиция с требованием исключить аргентинскую сборную из чемпионата мира по футболу. Согласно данным создателей сайта, ее уже подписали более трех миллионов человек. Авторы обращения заявили, что Международная федерация футбола и судьи якобы предвзято относятся к Лионелю Месси и аргентинской сборной.

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