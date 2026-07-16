Волгоградцы спорят в офисе из-за температуры воздуха и сплитов

28% офисных сотрудников Волгограда рассказали о конфликтах с коллегами из-за кондиционеров. Опрос SuperJob показал: большинство сотрудников — 57% — заявили, что ссор из-за температуры в офисе у них не бывает.
Климатическая техника отсутствует в офисах у 15% опрошенных. Женщины конфликтуют из-за кондиционеров чаще мужчин: 33% против 23%. Сотрудники старше 45 лет чаще рассказывают о таких спорах, чем те, кто младше.
Разногласия из-за климата в офисе возникают у 29% сотрудников с высшим образованием и у 24% — со средним профессиональным. О перепалках из-за кондиционеров чаще рассказывали работники с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц, чем те, кто зарабатывает меньше.
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