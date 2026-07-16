Волгоградцы спорят в офисе из-за температуры воздуха и сплитов

Разногласия из-за климата в офисе возникают у 29% сотрудников с высшим образованием и у 24% — со средним профессиональным. О перепалках из-за кондиционеров чаще рассказывали работники с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц, чем те, кто зарабатывает меньше.