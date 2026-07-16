В Нижнем Новгороде пойдет под суд 19-летний администратор сим-боксов

Уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ) в отношении 19-летнего гражданина передано в Советский райсуд Нижнего Новгорода. За 8 тыс. руб. в сутки он обслуживал оборудование для подмены номеров, используемое мошенниками для обзвона граждан, полагают в региональном ГУ МВД.