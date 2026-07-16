Бизнесмен Ермолаев обвинил ГУР Украины в организации покушения на него в Монако

~При этом Ермолаев поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского~ за внимание к делу и уже оказанную поддержку. Бизнесмен отметил, что его заявление не направлено против Украины или украинского народа, а касается необходимости установить всех причастных к преступлению и привлечь их к ответственности. Также Ермолаев обратился к властям Монако, Франции и Украины с просьбой обеспечить защиту его семьи, свидетелей и адвокатов до завершения расследования.