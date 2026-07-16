О резком ухудшении погоды предупредили жителей центра и юга Красноярского края

Днем 17 июля, а также в течение суток 18−19 июля в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до 15−25 м/с и более. Об этом предупреждают синоптики и спасатели.
В самом Красноярске в конце этой недели немного похолодает и тоже будет преимущественно пасмурно. Так, в пятницу и на выходных прогнозируются дожди различной интенсивности с грозами и ветром до 7−12 м/с. Температура воздуха составит от +14 °C в ночные часы до +23 °C в дневные.
При ухудшении погоды жителей просят быть внимательными и осторожными: не укрываться от ветра и грозы, а также не парковать машины у рекламных щитов, недостроенных зданий, под деревьями и электропроводами; не работать на высоте.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.