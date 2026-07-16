О резком ухудшении погоды предупредили жителей центра и юга Красноярского края

В самом Красноярске в конце этой недели немного похолодает и тоже будет преимущественно пасмурно. Так, в пятницу и на выходных прогнозируются дожди различной интенсивности с грозами и ветром до 7−12 м/с. Температура воздуха составит от +14 °C в ночные часы до +23 °C в дневные.