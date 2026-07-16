Рассекречено уголовное дело приморца, служившего Гитлеру и скрывшего измену

«В августе 1942 года Липовый принял присягу на верность службы Гитлеру, в январе 1943 года ему за ревностное служение немецкому командованию приказом было присвоено военное звание — “фельдфебель”, после чего он был назначен на должность старшины 1 роты 116 немецкого батальона, имея в своём подчинении 80 человек добровольцев, изменников Родине», — говорится в сообщении.