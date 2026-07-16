Рассекречено уголовное дело приморца, служившего Гитлеру и скрывшего измену

УФСБ России по Приморскому краю рассекретило материалы уголовного дела по обвинению в измене Родине Липового Василия Тихоновича, 1917 года рождения, уроженца села Сысоевка Яковлевского района Приморья, сообщила пресс-служба Управления.
Согласно документам, в начале Великой Отечественной войны Липовый, проживавший в Киевской области, уклонился от призыва в Советскую армию, а в феврале 1942 года добровольно перешел на службу в 116-й немецкий карательный охранный батальон, дислоцировавшийся в Белой Церкви.
«В августе 1942 года Липовый принял присягу на верность службы Гитлеру, в январе 1943 года ему за ревностное служение немецкому командованию приказом было присвоено военное звание — “фельдфебель”, после чего он был назначен на должность старшины 1 роты 116 немецкого батальона, имея в своём подчинении 80 человек добровольцев, изменников Родине», — говорится в сообщении.
В составе батальона Липовый участвовал в карательных операциях против советских партизан, облавах, конвоировании и угоне мирных граждан на принудительные работы в Германию. При отступлении немецких войск ушел на территорию Германии, затем служил в полицейском отряде, направленном в Вену.
В апреле 1945 года Липовый попал в плен к союзным войскам. В июле того же года под видом угнанного советского гражданина был передан советским войскам, скрыл свое предательство и вновь призвался в Советскую армию, откуда демобилизовался в 1946 году.
В феврале 1950 года арестован сотрудниками МГБ в Калининграде. Военным трибуналом Приморского военного округа 22 мая 1950 года признан виновным в измене Родине по статье 54−1 «а» УК УССР и приговорен к 25 годам лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях с поражением в правах на пять лет и конфискацией имущества.