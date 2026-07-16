Жители Линёво бьют тревогу из-за едкого запаха по ночам

Автор сообщения в паблике «Подслушано в Линево» описал аромат как сильный и аптечный, напоминающий запах корвалола. Житель подчеркнул, что человеческий нос не способен точно определить состав вещества, поэтому он настаивает на проведении лабораторных исследований и инструментального контроля качества воздуха. Автор призвал соседей присоединиться к коллективному обращению в контролирующие органы.
Однако в комментариях под постом разгорелась дискуссия. Многие очевидцы утверждают, что запах даже не аптечный, а гораздо более неприятный — агрессивно-кислотный, напоминающий промышленные выбросы. Несмотря на то что экологическая проблема беспокоит людей уже несколько недель, единого мнения о том, откуда именно исходит угроза, у жителей пока нет.
В связи с неопределенностью ситуации инициативная группа граждан начала сбор подписей для обращения в надзорные ведомства. Люди требуют установить постоянный мониторинг выбросов в темное время суток, когда метеорологические условия — штиль или температурная инверсия — способствуют оседанию промышленных газов непосредственно в жилой зоне поселка. Жители Линёво настаивают на немедленной проверке и привлечении виновных к ответственности.
Ранее сообщалось, что жители Новосибирской области сообщили о странном запахе питьевой воды.