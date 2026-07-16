Жители Линёво бьют тревогу из-за едкого запаха по ночам

Однако в комментариях под постом разгорелась дискуссия. Многие очевидцы утверждают, что запах даже не аптечный, а гораздо более неприятный — агрессивно-кислотный, напоминающий промышленные выбросы. Несмотря на то что экологическая проблема беспокоит людей уже несколько недель, единого мнения о том, откуда именно исходит угроза, у жителей пока нет.