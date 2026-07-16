Названа причина смерти актера Сэма Нила

Гренц рассказал, что Сэм не любил излишнего внимания и предпочитал держаться в тени, поэтому церемония прощания состоится в узком семейном кругу на ферме в Новой Зеландии. Представитель актера выразил благодарность поклонникам за их поддержку и уточнил, что за последние двенадцать месяцев Нил успел сняться в четырех проектах, выход которых запланирован на ближайшее время.