Названа причина смерти актера Сэма Нила

Смерть новозеландского актера Сэма Нила, который прославился благодаря участию в фильмах франшизы «Парк Юрского периода», наступила в результате пневмонии. Такую информацию приводит издание Entertainment Weekly, ссылаясь на его представителя Филипа Гренца.
Гренц рассказал, что Сэм не любил излишнего внимания и предпочитал держаться в тени, поэтому церемония прощания состоится в узком семейном кругу на ферме в Новой Зеландии. Представитель актера выразил благодарность поклонникам за их поддержку и уточнил, что за последние двенадцать месяцев Нил успел сняться в четырех проектах, выход которых запланирован на ближайшее время.
О кончине Нила в возрасте 78 лет стало известно 13 июля. Ранее сообщалось, что в 2023 году у артиста обнаружили онкологическое заболевание, и он проходил курс химиотерапии. Помимо «Парка Юрского периода», актер запомнился зрителям по ролям в лентах «Двухсотлетний человек» и «Годзилла».
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