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19-летнего пособника мошенников с сим-боксом поймали в Нижнем Новгороде

Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде задержан 19-летний молодой человек, который предоставлял мошенникам сим-карты для обмана граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции совместно с ФСБ. По информации ведомства, уроженец Башкортостана согласился на подработку, которая заключалась в обслуживании сим-бокса. За выполнение роли администратора он получал 8 000 рублей в сутки.

По указанию кураторов фигурант купил в Москве сим-карты. В дальнейшем оборудование нужно было развернуть в Иванове, но из-за слабого сигнала сети «работодатель» направил его в Нижний Новгород.

Находясь в столице ПФО, молодой человек снял несколько квартир и обеспечивал там поддержание стабильного подключения оборудования и регулярную замену сим-карт.

В ходе обыска в квартире на улице Невзоровых был изъят один абонентский терминал пропуска трафика, 800 сим-карт, роутер, мобильные телефоны, умные камеры.

Дело фигуранта будет рассматривать Советский районный суд. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 2 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что лжесотрудник налоговой выманил у нижегородской пенсионерки 700 000 рублей.