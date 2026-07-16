В Новосибирской области разрабатывают научно-популярные туры

— Мы понимали, что архив первых фотографий, сведений, стендов в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» рано или поздно превратится в большой интересный музей. Он будет базироваться в конгресс-холле, над проектом которого мы работаем. Наукоград становится особенным местом в России и в мире, потому что у нас есть «Вектор» и СКИФ, которые настолько интересны, что поток туристов в Кольцово ежегодно растет, — отметил глава наукограда Николай Красников.