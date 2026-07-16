В Новосибирской области разрабатывают научно-популярные туры

Они уже включены во всероссийский реестр на портале «Наука.рф», в котором около сотни верифицированных научно-популярных маршрутов, в том числе семь новосибирских. Работа над ними проводилась в рамках инициативы «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий.
Новые маршруты — это однодневная «Научная экспедиция: Тайны рождения Вселенной» и двухдневный тур «Современные биотехнологии в нашей жизни».
Экскурсионная программа «Тайны рождения Вселенной» стала лучшей в номинации «Научно-популярный туризм» на профессиональном конкурсе «Маршрут года». Она рассчитана на школьников 8−11 классов. Ребятам предлагают ознакомиться с историей Вселенной — от Большого взрыва до современности. Участники посетят Институт ядерной физики СО РАН, где им расскажут об одном из семи существующих в мире коллайдеров, о материи и процессах рождения Вселенной. Также экскурсанты посетят научный центр Новосибирского госуниверситета «Эволюция Земли».
Научно-промышленный тур «Современные биотехнологии в нашей жизни» будет интересен как старшеклассникам, так и студентам, учащимся колледжей и взрослым людям, желающим познакомиться с передовыми биотехнологиями на примере знаменитого треугольника Лаврентьева — «наука — кадры — производство». Программа строится на посещении Института цитологии и генетики СО РАН, биотехнопарка в наукограде Кольцово, производства фармацевтической компании.
Кроме того, Новосибирская область вместе с Нижегородской областью и Республикой Башкортостан вошла в число организаторов научно-популярного тура «Межрегиональный научный экспресс». Его первым участником стал 16-летний житель города Заволжье, победитель шестого сезона всероссийского конкурса «Наука. Территория героев» Евгений Богдашев. В течение десяти дней он посещал университеты, лаборатории, научные предприятия и музеи трех регионов. Тур отличает то, что в его программе — мастер-классы и общение с учеными.
В Новосибирске молодой человек познакомился с Академгородком, технопарком «Академпарк», побывал в музее цитологии и генетики СО РАН, музее НГУ «Эволюция Земли», центре океанографии и морской биологии «Дельфиния».
В минэкономразвития региона отметили, что при разработке маршрута основной акцент сделан на привлечении школьников — победителей и призеров федеральных олимпиад и конкурсов. Участие в туре позволит им не только познакомиться с передовыми достижениями науки, но и осознанно выбрать обучение в вузах регионов.
По словам министра экономического развития Новосибирской области Светланы Шарпф, продвижение таких маршрутов на внешние рынки — ключевая задача: они позволяют прикоснуться к реальным исследованиям, побывать в закрытых ранее лабораториях и увидеть, как создается наука будущего.
Формированием маршрутов работа в этой сфере не ограничивается. Так, в наукограде Кольцово открыли Центр развития туризма, в числе задач которого — проведение профориентационных экскурсий для школьников и знакомство их с ведущими разработками местных ученых. Там уже с прошлого года действует пешеходный маршрут «Путешествие в науку».
Большие ожидания связаны с запуском установки класса мегасайенс — Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», в котором будут развиваться передовые направления:
биотехнологии, искусственный интеллект, космическое приборостроение. СКИФ уже готовится стать одной из главных точек притяжения для туристов, подчеркивают в минэкономразвития. Предполагается, что ежегодно в Кольцово будет приезжать не менее двух тысяч ведущих ученых. Сейчас обсуждается создание специализированного музея науки.
— Мы понимали, что архив первых фотографий, сведений, стендов в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» рано или поздно превратится в большой интересный музей. Он будет базироваться в конгресс-холле, над проектом которого мы работаем. Наукоград становится особенным местом в России и в мире, потому что у нас есть «Вектор» и СКИФ, которые настолько интересны, что поток туристов в Кольцово ежегодно растет, — отметил глава наукограда Николай Красников.
Прямая речь.
Ирина Мануйлова, заместитель губернатора Новосибирской области:
— В рамках Десятилетия науки и технологий стоит важнейшая задача, поставленная президентом, — сделать достижения российской науки доступными для каждого гражданина. Мы видим, как вырос интерес молодежи к научной деятельности, открытиям, возможностям реализовать себя в исследованиях и высоких технологиях. В ближайшие годы в нашем регионе планируется усовершенствование научной инфраструктуры, что откроет новые возможности для развития научно-популярного туризма. Международный форум «Технопром», который в этом году состоится
Анна Винникова, заместитель министра экономического развития Новосибирской области:
— Научно-популярный туризм в регионе системно развивается с 2021 года. Уже разработано 36 туристических программ, во всероссийский реестр вошли семь маршрутов — два из них верифицированы в 2026 году. Еще один — четырехдневный тур «Наука на вкус. Новосибирск» — претендует на получение статуса национального туристического маршрута, первого в России по этому направлению. Разработанные туры демонстрируют высокий уровень новосибирской научной школы. В 2025 году более 39 тысяч человек посетили объекты научной инфраструктуры в качестве экскурсантов.