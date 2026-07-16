От любви до ненависти — один рубль: Как денежное хобби убивает ваш интерес к нему

Когда человек получает деньги за то, что раньше делал для души, его интерес смещается с процесса на результат. Как только плата исчезает, энтузиазм не возвращается. Классический эксперимент 1971 года показал: те, кому платили за головоломки, теряли к ним интерес, а те, кто работал бесплатно, продолжали решать их с удовольствием.