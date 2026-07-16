От любви до ненависти — один рубль: Как денежное хобби убивает ваш интерес к нему

Когда человек получает деньги за то, что раньше делал для души, его интерес смещается с процесса на результат. Как только плата исчезает, энтузиазм не возвращается. Классический эксперимент 1971 года показал: те, кому платили за головоломки, теряли к ним интерес, а те, кто работал бесплатно, продолжали решать их с удовольствием.
Якубович приводит пример знакомой, которая обожала печь пироги, но, начав продавать их, возненавидела даже запах теста — творчество стало продуктом. То же происходит с рисованием: вы начинаете подстраиваться под заказы, перестаёте экспериментировать и считаете минуты до конца работы.
Чтобы не убить в себе творца, эксперт советует оставить хотя бы одно хобби «для души», установить квоту на бесприбыльные эксперименты или найти альтернативное занятие. Главное — помнить: деньги не должны быть единственной причиной для творчества.
«Во-первых, не стоит пытаться монетизировать всё, что вам нравится. Оставьте что-то “для души” — то, что не приносит денег, но приносит радость», — добавил собеседник.
Ранее экономист дал несколько советов о том, как грамотно начать копить деньги с простых надёжных инструментов — например, банковских депозитов. По его словам, таким образом у вас начнёт появляться финансовая подушка безопасности.
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