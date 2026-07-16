Волгоградец отсудил штраф у поликлиники за волокиту

В Дзержинском районе и.о. главного врача местной поликлиники оштрафовали на 5 тысяч рублей. Причина — чиновничья волокита, из-за которой 92-летняя ветеран Великой Отечественной войны чуть не осталась без реабилитационного оборудования, сообщают в прокуратуре Волгоградской области.
Сын пожилой женщины дважды в этом году письменно обращался в поликлинику. Он просил оформить заключение врачебной комиссии, чтобы маме выдали специальные технические средства, положенные ветеранам. Однако необходимый документ ему не предоставили, как и официальный отказ, хотя такие обращения обязаны рассматривать в установленные сроки. Когда добиться ответа не получилось, волгоградец пошёл в прокуратуру.
Проверка подтвердила: права ветерана нарушены. За несоблюдение порядка рассмотрения обращений граждан мировой судья признал и.о. главврача виновной по ст. 5.59 КоАП РФ и выписал штраф.
После вмешательства прокуратуры документ ветерану всё-таки оформили.
Ранее прокуратура добилась взыскания денег с якобы жены бойца СВО из Волжского.