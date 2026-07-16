Волгоградец отсудил штраф у поликлиники за волокиту

Сын пожилой женщины дважды в этом году письменно обращался в поликлинику. Он просил оформить заключение врачебной комиссии, чтобы маме выдали специальные технические средства, положенные ветеранам. Однако необходимый документ ему не предоставили, как и официальный отказ, хотя такие обращения обязаны рассматривать в установленные сроки. Когда добиться ответа не получилось, волгоградец пошёл в прокуратуру.