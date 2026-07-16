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Волгоградец отсудил штраф у поликлиники за волокиту

По требованию прокуратуры руководителю поликлиники выписали штраф за волокиту по обращению ветерана ВОВ.

В Дзержинском районе и.о. главного врача местной поликлиники оштрафовали на 5 тысяч рублей. Причина — чиновничья волокита, из-за которой 92-летняя ветеран Великой Отечественной войны чуть не осталась без реабилитационного оборудования, сообщают в прокуратуре Волгоградской области.

Сын пожилой женщины дважды в этом году письменно обращался в поликлинику. Он просил оформить заключение врачебной комиссии, чтобы маме выдали специальные технические средства, положенные ветеранам. Однако необходимый документ ему не предоставили, как и официальный отказ, хотя такие обращения обязаны рассматривать в установленные сроки. Когда добиться ответа не получилось, волгоградец пошёл в прокуратуру.

Проверка подтвердила: права ветерана нарушены. За несоблюдение порядка рассмотрения обращений граждан мировой судья признал и.о. главврача виновной по ст. 5.59 КоАП РФ и выписал штраф.

После вмешательства прокуратуры документ ветерану всё-таки оформили.

Ранее прокуратура добилась взыскания денег с якобы жены бойца СВО из Волжского.