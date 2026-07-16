Дебошир приставал к ребенку и пытался ударить его мать в Хабаровске

Жительница краевого центра столкнулась с немотивированной агрессией: незнакомец приставал к ее ребенку, вел себя неадекватно и пытался ударить женщину. Оказалось, этот человек регулярно устраивал скандалы в торговой точке. Участковый отдела полиции № 2 просмотрел видео с камер, вычислил нарушителя и помог пострадавшей оформить заявление. Сейчас дебошир находится на лечении в специализированном медучреждении.