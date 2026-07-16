Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дебошир приставал к ребенку и пытался ударить его мать в Хабаровске

Жительница краевого центра столкнулась с немотивированной агрессией: незнакомец приставал к ее ребенку, вел себя неадекватно и пытался ударить женщину. Оказалось, этот человек регулярно устраивал скандалы в торговой точке. Участковый отдела полиции № 2 просмотрел видео с камер, вычислил нарушителя и помог пострадавшей оформить заявление. Сейчас дебошир находится на лечении в специализированном медучреждении.

Жительница краевого центра столкнулась с немотивированной агрессией: незнакомец приставал к ее ребенку, вел себя неадекватно и пытался ударить женщину. Оказалось, этот человек регулярно устраивал скандалы в торговой точке. Участковый отдела полиции № 2 просмотрел видео с камер, вычислил нарушителя и помог пострадавшей оформить заявление. Сейчас дебошир находится на лечении в специализированном медучреждении.