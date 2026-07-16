В Тогучинском районе Новосибирской области отремонтируют мост

Ремонт моста через реку Изылы в Тогучинском районе Новосибирской области проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
«В настоящее время подрядная организация завершила работы на левой части мостового сооружения и перешла на правую часть. Сейчас рабочие приступили к демонтажу дорожной одежды и продолжают устройство лежней и шкафных стенок», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
В этом году специалисты восстановят опоры и балки, уложат новый асфальт на проезжей части и проведут другие работы. Отметим, что мост находится на дороге 15 км а/д «К-38» — Вассино — Дергоусово.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.