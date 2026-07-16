В Подмосковье увеличили число камер для ИИ-мониторинга парковки на газонах

За последнее время в Подмосковье в три раза увеличили число камер для фиксации случаев парковки на газонах при помощи искусственного интеллекта. Теперь их число превышает 1,1 тыс. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.