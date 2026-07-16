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В Подмосковье увеличили число камер для ИИ-мониторинга парковки на газонах

За последнее время в Подмосковье в три раза увеличили число камер для фиксации случаев парковки на газонах при помощи искусственного интеллекта. Теперь их число превышает 1,1 тыс. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

За последнее время в Подмосковье в три раза увеличили число камер для фиксации случаев парковки на газонах при помощи искусственного интеллекта. Теперь их число превышает 1,1 тыс. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Это позволило повысить эффективность борьбы с неправильной парковкой и сократить количество повторных нарушений в местах, где установлено видеонаблюдение», — отметила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В Подмосковье начали использовать ИИ для мониторинга парковки на газонах в 2025 году. В камеры встроена нейросеть, которая считывает госномер автомобиля и отправляет данные на проверку. Если нарушение подтверждается, водитель получает штраф.