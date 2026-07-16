Месси заявил, что готовился к ЧМ-2026 весь год целыми днями

Лидер атак сборной Аргентины Лионель Месси признался, что на протяжении целого года готовился к мундиалю 2026 года, проводя тренировки дважды в день — утром и вечером. Об этом сообщает TyC Sport, ссылаясь на слова футболиста.
«До самого 2026 года я испытывал сомнения, обсуждал этот вопрос со Скалони. Я сделал всё от себя зависящее, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме: работал и выкладывался на полную в течение всего года. Весь декабрь я провел в Аргентине, тренируясь утром и вечером. Я понимал, что выложусь без остатка, чтобы приехать сюда в идеальном состоянии», — поделился Месси.
В полуфинале аргентинская команда одержала победу над Англией со счётом 2:1.
Издание «Газета» вело текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
На 55-й минуте англичане вышли вперед — Энтони Гордон завершил прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес восстановил равенство мощным ударом с дальней дистанции. Победный мяч на второй добавленной минуте к основному времени забил Лаутаро Мартинес после розыгрыша углового.
19 июля в финале, который пройдёт в Нью-Йорке, Аргентина сыграет с Испанией, ранее разгромившей Францию со счётом 2:0.
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