Месси заявил, что готовился к ЧМ-2026 весь год целыми днями

«До самого 2026 года я испытывал сомнения, обсуждал этот вопрос со Скалони. Я сделал всё от себя зависящее, чтобы подойти к турниру в оптимальной форме: работал и выкладывался на полную в течение всего года. Весь декабрь я провел в Аргентине, тренируясь утром и вечером. Я понимал, что выложусь без остатка, чтобы приехать сюда в идеальном состоянии», — поделился Месси.