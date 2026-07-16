Калининградец заплатил 700 тыс. рублей налогов и 83 тыс. сбора после ареста счетов и недвижимости

Судебные приставы Центрального района Калининграда взыскали с местного жителя налоговую задолженность почти в 700 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил из налоговой службы.
Мужчина не оплатил долг добровольно в установленный срок, поэтому приставы применили меры принуждения — арестовали банковские счета и наложили запрет на регистрационные действия с его недвижимостью: двумя нежилыми помещениями (120 и 150 кв. м) и квартирой площадью 67 кв. м.
Спустя месяц долг был полностью погашен. Однако ограничения сняли только после уплаты исполнительского сбора в размере 83 тысяч рублей за просрочку. Деньги перечислены взыскателю, а затем поступят в консолидированный бюджет.