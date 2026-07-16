Калининградец заплатил 700 тыс. рублей налогов и 83 тыс. сбора после ареста счетов и недвижимости

Судебные приставы Центрального района Калининграда взыскали с местного жителя налоговую задолженность почти в 700 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил из налоговой службы. Мужчина не оплатил долг добровольно в установленный срок, поэтому приставы применили меры принуждения — арестовали банковские счета и наложили запрет на регистрационные действия с его…