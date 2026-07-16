Число желающих учиться в ПГНИУ абитуриентов приблизилось к 20 тысячам

В этом году вуз зачислит на первый курс 4 402 абитуриента: 2 341 — на бюджетные места, 2 061 — платное обучение. Количество бюджетных мест увеличено на 7%. Прием документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля.