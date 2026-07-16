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Число желающих учиться в ПГНИУ абитуриентов приблизилось к 20 тысячам

Пермский классический университет зачислит рекордные 4,4 тысячи первокурсников.

Источник: Комсомольская правда

Приемная комиссия ПГНИУ сообщила «КП-Пермь» о рекордном количестве поданных заявлений от абитуриентов 2026 года. На программы бакалавриата и специалитета уже поступило 19 429 заявлений, что 26% больше прошлогоднего показателя.

Наибольшее количество заявлений абитуриенты подали на направления и специальности в сфере IT, геологии, экономики и управления, лингвистики, биологии и химии, включая «Государственное и муниципальное управление — 717 человек, “Информационные системы и технологии” — 654, “Экономика” — 645.

В этом году вуз зачислит на первый курс 4 402 абитуриента: 2 341 — на бюджетные места, 2 061 — платное обучение. Количество бюджетных мест увеличено на 7%. Прием документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля.

На программы магистратуры в ПГНИУ поступило 331 заявление — в два раза больше прошлогодней приемной кампании.