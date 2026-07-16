В фонтане с мишкой в Первомайском сквере Новосибирска нашли опасные бактерии

В пробе из этого фонтана было обнаружено восемь колоний бактерий: «семь розовых — кишечная палочка и одна синяя — энтеробактерия». Это самый высокий показатель среди всех проверенных фонтанов. Кишечная палочка вызывает острые кишечные инфекции и отравления, особенно опасна для детей. Энтеробактерии также приводят к кишечным расстройствам, пневмониям и инфекциям мочевыводящих путей. Вода в этом фонтане опасна для питья и купания.