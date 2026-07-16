В фонтане с мишкой в Первомайском сквере Новосибирска нашли опасные бактерии

В Новосибирске журналисты Om1 Новосибирск проверили воду в пяти городских фонтанах на наличие бактерий. Самым грязным оказался фонтан с мишкой в Первомайском сквере, в который дети часто ныряют за монетками.
В пробе из этого фонтана было обнаружено восемь колоний бактерий: «семь розовых — кишечная палочка и одна синяя — энтеробактерия». Это самый высокий показатель среди всех проверенных фонтанов. Кишечная палочка вызывает острые кишечные инфекции и отравления, особенно опасна для детей. Энтеробактерии также приводят к кишечным расстройствам, пневмониям и инфекциям мочевыводящих путей. Вода в этом фонтане опасна для питья и купания.
В фонтане у Заксобрания также выявили бактерии: стафилококк, протей и энтеробактерии. Стафилококк провоцирует пищевые отравления и поражения кожи, а протей вызывает диарею и воспаление желудочно-кишечного тракта. Вода в фонтане у ГПНТБ оказалась чистой — бактерий не нашли.