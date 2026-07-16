Новосибирские ученые нашли способ защитить печень с помощью цианобактерий

Ученые НИИ клинической и экспериментальной лимфологии — филиала Института цитологии и генетики СО РАН — обнаружили, что цианобактерия может защищать печень и снижать воспаление. Пока результаты подтверждены только в экспериментах на животных. Об этом сообщили авторы исследования.