На Речном вокзале Новосибирска прошел рейд против нелегальных перевозчиков

На Речном вокзале Новосибирска прошел совместный рейд Минтранса, Госавтоинспекции и Ространснадзора по выявлению нелегальных пассажирских перевозок.
В ходе проверки документов специалисты зафиксировали нарушения на межмуниципальном маршруте № 332, а также в сфере такси и заказных перевозок.
По итогам мероприятия было составлено семь административных протоколов. Нарушителям грозят штрафы за работу без путевых листов, отсутствие действующего техосмотра, обязательной страховки и опознавательных знаков такси. Главная цель таких контрольных мероприятий — пресечение незаконной деятельности и обеспечение максимальной безопасности пассажиров на дорогах региона.