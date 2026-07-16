На Речном вокзале Новосибирска прошел рейд против нелегальных перевозчиков

По итогам мероприятия было составлено семь административных протоколов. Нарушителям грозят штрафы за работу без путевых листов, отсутствие действующего техосмотра, обязательной страховки и опознавательных знаков такси. Главная цель таких контрольных мероприятий — пресечение незаконной деятельности и обеспечение максимальной безопасности пассажиров на дорогах региона.