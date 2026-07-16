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На Речном вокзале Новосибирска прошел рейд против нелегальных перевозчиков

Нарушителям грозят штрафы за работу без путевых листов, отсутствие действующего техосмотра, обязательной страховки и опознавательных знаков такси.

На Речном вокзале Новосибирска прошел совместный рейд Минтранса, Госавтоинспекции и Ространснадзора по выявлению нелегальных пассажирских перевозок.

В ходе проверки документов специалисты зафиксировали нарушения на межмуниципальном маршруте № 332, а также в сфере такси и заказных перевозок.

По итогам мероприятия было составлено семь административных протоколов. Нарушителям грозят штрафы за работу без путевых листов, отсутствие действующего техосмотра, обязательной страховки и опознавательных знаков такси. Главная цель таких контрольных мероприятий — пресечение незаконной деятельности и обеспечение максимальной безопасности пассажиров на дорогах региона.