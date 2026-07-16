Горячая вода в квартирах жилых домов в Ростове появится через пять дней

— Запланированы четыре этапа гидравлических испытаний. Первый и второй этапы выполнили. Во время второго этапа, который завершился 7 июля, выявили 83 дефекта на сетях. Сейчас в ремонте 16 дефектов, остальные уже устранены. По этой причине горячая вода временно отсутствует в 95 домах из 703. Из-за повторных порывов сроки восстановления горячего водоснабжения продлены до 20 июля, — сообщил Ашот Мноян.