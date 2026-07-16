В Нижнем Новгороде будут судить 19-летнего организатора схемы с сим-боксами

Следственное управление областного ГУ МВД завершило расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека, который занимался обслуживанием сим-боксов.
По данным полиции, юноша нашёл предложение о подработке в одном из мессенджеров. За 8 тысяч рублей в сутки он поддерживал работу оборудования для подмены телефонных номеров. Эти устройства использовались мошенниками для массовых обзвонов жителей. Во время звонков злоумышленники представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов и обманом похищали деньги у граждан.
По указанию кураторов обвиняемый купил сим-карты в Москве. Сначала он собирался организовать работу оборудования в Иванове, однако из-за слабого сигнала связи переехал в Нижний Новгород. Там он разместил сим-боксы в съёмных квартирах на улицах Бориса Видяева, Максима Горького, Невзоровых и на проспекте Ленина.
Задержание провели сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями регионального главка полиции совместно с УФСБ. Во время обыска были изъяты сим-бокс, около 800 сим-карт, роутер, мобильные телефоны и камеры видеонаблюдения, с помощью которых кураторы дистанционно контролировали процесс.
Молодому человеку предъявлено обвинение по части 3 статьи 274.3 УК РФ. Уголовное дело направлено в Советский районный суд. Ему грозит до шести лет лишения свободы и штраф до двух миллионов рублей.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что силовики накрыли канал нелегального телефонного трафика на квартире нижегородца.