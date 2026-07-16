В Нижнем Новгороде будут судить 19-летнего организатора схемы с сим-боксами

По данным полиции, юноша нашёл предложение о подработке в одном из мессенджеров. За 8 тысяч рублей в сутки он поддерживал работу оборудования для подмены телефонных номеров. Эти устройства использовались мошенниками для массовых обзвонов жителей. Во время звонков злоумышленники представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов и обманом похищали деньги у граждан.