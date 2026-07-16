«Фабрика счастья закрылась»: Почему зумеры променяли кабинет психолога на церковь

«Терапия иногда непреднамеренно замыкает человека на себе самом: “Мои границы”, “Мой комфорт”, “Мои травмы”. Это может усиливать чувство одиночества. Религия же предлагает выход за пределы своего “Эго” — через служение, общину и любовь к Богу», — пояснил психотерапевт.