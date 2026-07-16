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Звезда фильма «Финист — Ясный Сокол» Воскресенский попал в реанимацию

77-летний актер находится в стабильно тяжелом состоянии после операции.

Источник: Комсомольская правда

Звезда советского фильма-сказки «Финист — Ясный Сокол» Вячеслав Воскресенский попал в реанимацию. 77-летний актер почти неделю находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил «КП-Екатеринбург» его близкий друг и ученик Александр Марамзин.

По его словам, Воскресенскому стало плохо на прошлой неделе в выходные. Друг вызвал скорую, уговорил актера срочно поехать в больницу, где его прооперировали. По данным источника, у артиста лопнул аппендицит и начался перитонит. Марамзин отметил, что положительная динамика есть, Воскресенский приходит в сознание, но состояние остается тяжелым.

Осенью 2025 года актера избили и ограбили в его собственной квартире в Красноуральске. Двое парней забрали деньги, которые он копил на ремонт. Преступников поймали, в конце июня суд приговорил их к 7,5 и 8,5 годам колонии строгого режима.

Ранее KP.RU писал, что актера Дмитрия Поднозова, известного по сериалам «Мажор» и «Тайны следствия», перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил его сын Владимир Поднозов, несколькими днями ранее супруга артиста заявляла, что он находится в тяжелом состоянии.