Звезда фильма «Финист — Ясный Сокол» Воскресенский попал в реанимацию

По его словам, Воскресенскому стало плохо на прошлой неделе в выходные. Друг вызвал скорую, уговорил актера срочно поехать в больницу, где его прооперировали. По данным источника, у артиста лопнул аппендицит и начался перитонит. Марамзин отметил, что положительная динамика есть, Воскресенский приходит в сознание, но состояние остается тяжелым.