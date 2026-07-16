В Волгограде меняют асфальт на всех прилегающих к площади Павших Борцов улицах

В перекопанном центре Волгограда стало еще больше участков, на которых сняли асфальт. Помимо площадей Павших Борцов и Привокзальной, дорожная техника перепахала улицы Володарского, Гоголя, Аллею Героев, а также тротуар на улице Мира вдоль НЭТа, консерватории и на противоположной стороне. Это часть дорог, которые отремонтируют в этом году за 472 миллиона рублей.