Отключение воды 16−17 июля ждет жителей центра Волгограда

В Центральном районе Волгограда 16−17 июля 2026 года запланировали отключение воды. Пересохнут краны холодной и горячей воды в паре домов с вечера четверга до утра пятницы. Причиной станет плановая переврезка водовода подрядной организацией, сообщили в компании «Концессиях водоснабжения».