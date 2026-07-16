Нижегородцам станет проще получать медсправки для занятий спортом

Оформление медицинских справок для спорта и сдачи норм ГТО упростили в Нижегородской области. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
Новый порядок получения медицинских допусков, по словам Никонова, будет касаться занятий физкультурой, массовым и студенческим спортом, тренировок, а также сдачи нормативов ГТО. Нижегородцы старше 18 лет смогут оформить необходимые документы по итогам диспансеризации или профилактического осмотра.
Если по итогам обследования у пациента будет определена 1-я или 2-я группа здоровья, то терапевт сформирует медицинское заключение о занятии спортом на Единой цифровой платформе здравоохранения региона. После этого цифровая справка-допуск поступит нижегородцу на портал Госуслуги.
«Мера классная и долгожданная. Уверен, она и приверженность к диспансеризации повысит, и сведёт к минимуму риски нештатных ситуаций на спортивных мероприятиях», — резюмировал главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Ранее сообщалось, что оборот нижегородского рынка лекарств превысил 20 млрд рублей.