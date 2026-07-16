Нижегородцам станет проще получать медсправки для занятий спортом

Если по итогам обследования у пациента будет определена 1-я или 2-я группа здоровья, то терапевт сформирует медицинское заключение о занятии спортом на Единой цифровой платформе здравоохранения региона. После этого цифровая справка-допуск поступит нижегородцу на портал Госуслуги.