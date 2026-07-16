Ограничения на полеты сняли в нижегородском аэропорту

Ограничения на использование воздушного пространства сняли над Нижним Новгородом. Аэропорт имени В. П. Чкалова работает в штатном режиме, сообщили в его пресс-службе.
Напомним, что с 23:00 15 июля авиаузел столицы ПФО отправлял и принимал рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Тогда пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании. К 10 часам утра ограничения перестали действовать.
Согласно данным онлайн-табло, авиарейсы из Нижнего Новгорода в Анталью и из Антальи в Нижний Новгород не состоятся. Один борт из турецкого города прибудет в столицу ПФО с опозданием, задержится и самолет из Сочи.
Ранее мы писали, что режим опасности БПЛА действует в Нижегородской области 16 июля.