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Ограничения на полеты сняли в нижегородском аэропорту

Ранее воздушная гавань принимала и отправляла рейсы только по согласованию.

Источник: Живем в Нижнем

Ограничения на использование воздушного пространства сняли над Нижним Новгородом. Аэропорт имени В. П. Чкалова работает в штатном режиме, сообщили в его пресс-службе.

Напомним, что с 23:00 15 июля авиаузел столицы ПФО отправлял и принимал рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Тогда пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании. К 10 часам утра ограничения перестали действовать.

Согласно данным онлайн-табло, авиарейсы из Нижнего Новгорода в Анталью и из Антальи в Нижний Новгород не состоятся. Один борт из турецкого города прибудет в столицу ПФО с опозданием, задержится и самолет из Сочи.

Ранее мы писали, что режим опасности БПЛА действует в Нижегородской области 16 июля.

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