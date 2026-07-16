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Комсомольчанка украла пистолет у бывшего мужа, чтобы досадить ему

Женщина находилась доме бывшего супруга и, имея ключи от его сейфа, решила похитить оттуда травматический пистолет и патроны. Общая сумма ущерба — 31 тысяча рублей. Позже она рассказала, что применять пистолет не планировала, а таким образом лишь хотела досадить бывшему мужу. Суд назначил ей 3 года условно.

Женщина находилась доме бывшего супруга и, имея ключи от его сейфа, решила похитить оттуда травматический пистолет и патроны. Общая сумма ущерба — 31 тысяча рублей. Позже она рассказала, что применять пистолет не планировала, а таким образом лишь хотела досадить бывшему мужу. Суд назначил ей 3 года условно.