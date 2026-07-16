Сергей Кравчук оценил реализацию нацпроектов в Советско-Гаванском районе

На побережье Татарского пролива мэр Хабаровска побывал по поручению главы региона Дмитрия Демешина в качестве председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края». В Советской Гавани Сергей Кравчук оценил ход ремонта местных дворов. В частности, он заехал во двор дома № 18 на улице Пионерской, на ремонт которого выделено 8 млн рублей. Там подрядчики уже уложили новый асфальт, установили бордюры, фонари, детский городок и малые архитектурные формы. А в ближайшее время во дворе появится резиновое покрытие и скамейки. Также мэр Хабаровска побывал во дворе дома № 13 на улице Рабочей, где в прошлом году появилась детская площадка «Разноцветный мир», качели и турники за счет полученного краевого гранта в конкурсе ТОСов. Всего на эти цели было потрачено свыше 1 млн рублей. В целом, за последние годы в Советской Гавани удалось отремонтировать 34 придомовые территории — 19 по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и 15 по механизму территориального общественного самоуправления. Однако около половины местных дворов еще ждут своего ремонта. Побывал Сергей Кравчук и в местном парке культуры и отдыха «Зеленый мыс». В прошлом году там благоустроили зону активного отдыха «Спортивная арена», на что было потрачено около 15 млн рублей. Там появилось резиновое покрытие, спортивное оборудование, освещение и ограждения. Помимо этого, в парке установили скамейки, урны, перголы, арки на входной группе, малые архитектурные формы, снаряды для сдачи норм ГТО, а также четыре камеры видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный город». Также создали площадку с героями русских сказок. Кроме того, мэр Хабаровска осмотрел Аллею Героев, посвященную погибшим участникам СВО, которая откроется через неделю. Сейчас она готова на 95%. Там осталось только установить памятник погибшим бойцам. Рядом с этой аллеей находится построенная в прошлом году спортивная площадка. Наконец, в завершение своего визита в Советскую Гавань Сергей Кравчук провел выездное заседание Совета муниципальных образований Хабаровского края, обсудив с местными властями наиболее актуальные и важные вопросы, влияющие на качество жизни людей. Так, речь шла о расселении аварийного жилья (сейчас на территории Советско-Гаванского района находится более 100 ветхих домов, в которых живут около 2 тысяч человек, но расселить планируется только 35 домов) и мерах поддержки местных семей участников СВО.