Красноярцам напомнили, как клещи попадают в дом на шерсти животных и с цветами

Важно помнить, что встретиться с клещом можно не только в лесу или на дачном участке. Насекомые могут быть занесены в жилище на шерсти домашних животных, а также вместе с букетами полевых цветов, ягодами или грибами. Стоит сохранять бдительность, использовать репелленты при выезде на природу и тщательно осматривать себя, своих близких и питомцев после возвращения домой. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться в травмпункт для его правильного удаления.