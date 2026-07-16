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Красноярцам напомнили, как клещи попадают в дом на шерсти животных и с цветами

Опасность представляют переносимые паразитами заболевания.

Источник: KrasnoyarskMedia

По данным управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, за последнюю неделю к медикам обратились 343 жителя региона с жалобами на присасывание клещей, из них 38 — дети.

Общее количество пострадавших с начала сезона достигло 14 452 человек. Опасность представляют переносимые паразитами заболевания. За минувшую неделю список пациентов с подтверждёнными клещевыми инфекциями пополнился ещё на 45 человек, 8 из которых — несовершеннолетние.

Специалисты отмечают, что угроза сохраняется. Мониторинг на контрольном экологическом маршруте «Столбы» показывает стабильно высокий индекс численности — 11 клещей на один флаго-километр.

Важно помнить, что встретиться с клещом можно не только в лесу или на дачном участке. Насекомые могут быть занесены в жилище на шерсти домашних животных, а также вместе с букетами полевых цветов, ягодами или грибами. Стоит сохранять бдительность, использовать репелленты при выезде на природу и тщательно осматривать себя, своих близких и питомцев после возвращения домой. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться в травмпункт для его правильного удаления.

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