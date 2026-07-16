В республиканскую больницу № 1 Тувы поступило новое оборудование

Учреждение получило гибкий ларингоскоп. Аппарат представляет собой тонкий управляемый эндоскоп с видеокамерой. Он позволяет врачам детально осмотреть гортань и голосовые связки пациента через нос или рот без дискомфорта. Процедура назначается при осиплости голоса и хронической боли, затрудненном глотании или подозрении на попадание инородного тела, диагностике новообразований у курильщиков и подготовке пациентов к операциям под наркозом.