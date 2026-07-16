В республиканскую больницу № 1 Тувы поступило новое оборудование

Новое оборудование поступило в республиканскую больницу № 1 в Кызыле при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Учреждение получило гибкий ларингоскоп. Аппарат представляет собой тонкий управляемый эндоскоп с видеокамерой. Он позволяет врачам детально осмотреть гортань и голосовые связки пациента через нос или рот без дискомфорта. Процедура назначается при осиплости голоса и хронической боли, затрудненном глотании или подозрении на попадание инородного тела, диагностике новообразований у курильщиков и подготовке пациентов к операциям под наркозом.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.