В Центральном районе Красноярска с начала года убрали 37 незаконных сооружений

В Центральном районе Красноярска за полгода убрали 37 самовольно установленных временных сооружений. Об этом сообщили в районной администрации.
Большую часть объектов владельцы вывезли сами после уведомлений. Так демонтировали 29 сооружений. Еще 8 пришлось убрать принудительно за счет бюджета. Среди демонтированных объектов были металлические гаражи, ограждения, шлагбаумы, один павильон и два киоска. Работы проводили на улицах 3-й Дальневосточной, Вечерней, Водянникова, Гайдара, Горького, Республики, Урицкого и Шахтеров, а также на острове Молокова.
Самые масштабные работы прошли на улице Коммунистической, 15. Там находился крупный гаражный массив. Всего с этой территории убрали 24 металлических гаража: 19 владельцы вывезли сами, еще 5 демонтировали принудительно.
«С каждым годом мы видим: собственники все осознаннее подходят к ситуации и предпочитают убирать незаконные сооружения своими силами. В этом году так поступили восемь из десяти владельцев. Это разумный выбор — тот, кто вывез объект сам, не несет дополнительных расходов на возмещение затрат бюджета», — отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.
Он также напомнил, что администрация занимается только объектами на муниципальной земле. Если временное сооружение находится на придомовой территории, вопрос нужно решать через управляющую организацию.