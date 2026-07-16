В Центральном районе Красноярска с начала года убрали 37 незаконных сооружений

«С каждым годом мы видим: собственники все осознаннее подходят к ситуации и предпочитают убирать незаконные сооружения своими силами. В этом году так поступили восемь из десяти владельцев. Это разумный выбор — тот, кто вывез объект сам, не несет дополнительных расходов на возмещение затрат бюджета», — отметил руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.