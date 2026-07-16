В Хабаровском крае расширили список получателей льготного арендного жилья

В Хабаровском крае по постановлению губернатора Дмитрия Демешина скорректировали систему распределения льготного арендного жилья. Теперь жилье на выгодных условиях могут снимать работники социальной сферы и семьи погибших участников спецоперации — за ними закрепили 40% от общего количества квартир, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Согласно новому правилу, 60% квартир закреплено за участниками СВО, работниками ОПК, переехавшими в регион, и молодежью до 35 лет. Остальные 40% получают местные льготники — врачи, учителя, воспитатели, соцработники, работники ОПК, не имеющие жилья, а также супруги погибших бойцов при наличии совместных детей, — сообщил ведущий юрисконсульт регионального оператора программы АО «Застройщик.27» Константин Котухов.
На данный момент Хабаровский край занимает первое место среди субъектов Дальнего Востока по числу квартир, предусмотренных для сдачи в долгосрочную аренду.
— Изначально планом было установлено строительство и передача в аренду 2388 квартир. По поручению Губернатора эту работу усилили, дополнительно увеличив количество льготных квартир на 208. Таким образом, общее количество льготных квартир достигнет 2569, все они будут переданы в льготную аренду до конца 2027 года, — отметили в министерстве строительства Хабаровского края.
В квартирах, предоставляемых на льготных условиях, арендная плата составляет всего треть от рыночной ставки. Например, стоимость студии площадью 24 квадратных метра — около 5 тысяч рублей в месяц, а двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратов — порядка 19 тысяч.
С конца 2024 года в регионе на получение льготного жилья в аренду направили более 3,5 тысяч заявлений, по 840 из них квартиры уже переданы съемщикам. В этом году ключи получила сотрудник онкологического центра Оксана Шафранова, три года назад переехавшая с семьей из Донецка в Хабаровск.
— Ключи мы получили 1 июля. В квартире есть все для жизни: шкафы для одежды, кровать, оборудованный санузел со стиральной машинкой, на кухне — гарнитур, холодильник, стол и стулья. Поставим телевизор и мягкую мебель и переедем. Раньше снимали квартиру за 35 тысяч в месяц, а здесь аренда обходится всего в 8,5 тысячи рублей. Очень благодарны губернатору и президенту за эту программу и возможность получить квартиру, — отметила Оксана Шафранова.
Напомним, что программа «Доступное арендное жилье в ДФО и АЗ РФ» была запущена в 2022 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Для компенсации гражданам расходов на съем квартиры из федерального бюджета выделили 87 миллиардов рублей.