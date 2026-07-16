В Хабаровском крае расширили список получателей льготного арендного жилья

— Ключи мы получили 1 июля. В квартире есть все для жизни: шкафы для одежды, кровать, оборудованный санузел со стиральной машинкой, на кухне — гарнитур, холодильник, стол и стулья. Поставим телевизор и мягкую мебель и переедем. Раньше снимали квартиру за 35 тысяч в месяц, а здесь аренда обходится всего в 8,5 тысячи рублей. Очень благодарны губернатору и президенту за эту программу и возможность получить квартиру, — отметила Оксана Шафранова.