Омичка пожаловалась на «замученного» аллигатора в местном ресторане

Инспекторы надзорного органа установили, что компания «Московские рестораны», управляющая заведением, не оформляла обязательные ветеринарные сопроводительные документы на корма для аллигатора. При этом строгий контроль за рационом и соблюдение ветеринарных норм критически важны для сохранения жизни и здоровья такого специфического питомца.