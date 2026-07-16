Омичка пожаловалась на «замученного» аллигатора в местном ресторане

Жительница Омска сообщила о ненадлежащих условиях содержания аллигатора в местном развлекательном заведении. Как сообщает РИА «Омск-информ», женщина направила обращение в региональное управление Россельхознадзора через портал обратной связи.
Как отметила заявительница, экзотическая рептилия, обитающая в террариуме ресторана-клуба «Малибу» в центре Омска, выглядит слабой и истощённой. В ходе проверки выяснилось, что визуальное состояние животного неудовлетворительное: оно вялое, условия его содержания не соответствуют биологическим потребностям вида.
Инспекторы надзорного органа установили, что компания «Московские рестораны», управляющая заведением, не оформляла обязательные ветеринарные сопроводительные документы на корма для аллигатора. При этом строгий контроль за рационом и соблюдение ветеринарных норм критически важны для сохранения жизни и здоровья такого специфического питомца.
По результатам проверки заведению общепита было вынесено официальное предостережение.