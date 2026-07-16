Следователь из ЕАО представит регион на всероссийском конкурсе

В Управлении МВД России по Еврейской автономной области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». За звание сильнейшего следователя боролись сотрудники территориальных подразделений полиции.
Участникам пришлось подтвердить свои навыки сразу в нескольких направлениях. Они отвечали на вопросы по уголовно-процессуальному законодательству, выполняли задания по криминалистической тактике и показывали практическое мастерство расследования преступлений.
Кроме профессиональных знаний, конкурсантам предстояло продемонстрировать физическую и специальную подготовку: выполнить упражнения по стрельбе из табельного оружия и оказать первую помощь пострадавшему.
По итогам всех испытаний первое место занял сотрудник следственного управления УМВД России по ЕАО. Вторым стал его коллега из этого же подразделения, а третье место занял представитель МО МВД России «Ленинский».
Победитель регионального этапа получил право представить Еврейскую автономную область на федеральном конкурсе. Заключительные испытания пройдут в Екатеринбурге.