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Почти у 20 тысяч нижегородцев выявили рак в 2025 году

С каждым годом число онкологически больных людей растет.

Источник: Комсомольская правда

Злокачественную опухоль выявили у 19 881 жителя Нижегородской области за прошлый год. Соответствующую статистику опубликовала ЕМИСС. К сожалению, людей, сражающихся с раком, с каждым годом становится все больше. Так, в 2022 году было 17 845 заболевших, в 2023 уже 18 114, а в 2024 году — 19 395. За два года число людей с диагнозом «онкология» выросло на 1 550.

Однако еще через год количество снова увеличилась: в 2025 году уже 19 881 житель Нижегородской области болел раком.

В борьбе с коварной болезнью помогают нижегородские онкологические центры, которые применяют современные методы диагностики и новейшее оборудование. Ранее «Комсомолка» публиковала список лучших онкоцентров Нижнего Новгорода в 2026 году. При составлении рейтинга учитывали несколько критериев, например лицензия, опыт врачей-онкологов, используемые методики в диагностике и лечении онкоболезней, цены, отзывы пациентов и другие.