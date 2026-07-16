Почти у 20 тысяч нижегородцев выявили рак в 2025 году

Злокачественную опухоль выявили у 19 881 жителя Нижегородской области за прошлый год. Соответствующую статистику опубликовала ЕМИСС. К сожалению, людей, сражающихся с раком, с каждым годом становится все больше. Так, в 2022 году было 17 845 заболевших, в 2023 уже 18 114, а в 2024 году — 19 395. За два года число людей с диагнозом «онкология» выросло на 1 550.