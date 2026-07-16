Еще на 2,7% подорожали нефтепродукты в Нижегородской области за неделю

Нефтепродукты в Нижегородской области на неделе с 7 по 13 июля 2026 года подорожали в среднем еще на 2,7%, подсчитал Росстат. Средняя стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС региона составляла 75,53 ₽ за литр.