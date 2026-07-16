В подмосковном селе Татариново начался ремонт Дома культуры

По его словам, специалисты уже завершают демонтажные работы в концертном зале и подготавливают стены к отделке. Им предстоит обновить санузлы, фойе и гардероб. Кроме того, рабочие обустроят современный гимнастический зал, приведут в порядок учебные кабинеты. Сергей Мужальских уточнил, что настенная роспись будет сохранена. Завершить ремонт планируют этой осенью.