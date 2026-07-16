В подмосковном селе Татариново начался ремонт Дома культуры

Ремонт Дома культуры начался в селе Татариново в Московской области, сообщил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских. Учреждение обновляют при поддержке нацпроекта «Семья».
По его словам, специалисты уже завершают демонтажные работы в концертном зале и подготавливают стены к отделке. Им предстоит обновить санузлы, фойе и гардероб. Кроме того, рабочие обустроят современный гимнастический зал, приведут в порядок учебные кабинеты. Сергей Мужальских уточнил, что настенная роспись будет сохранена. Завершить ремонт планируют этой осенью.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.