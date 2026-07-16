Возле красноярского ТЮЗа открыли парковку для зрителей, чтобы разгрузить дворы жилых домов

На правобережье Красноярска рядом с театром юного зрителя начала работу специализированная стоянка для посетителей театра. Это позволит зрителям комфортно посещать вечерние постановки, не создавая помех местным жителям. Парковочная зона для автомобилей расположена возле малой сцены. Открывается она за час до начала спектаклей. Решение об организации специальной стоянки было принято главой Красноярска Сергеем Верещагиным после открытой встречи с жителями, которые пожаловались на нехватку парковочных мест во время спектаклей. Напомнили в администрации Кировского района города. Автомобили зрителей заполоняли дворы и дороги рядом с театром, и местным жителям было проблематично проехать к себе во двор и найти место для транспорта. Напомним, ранее большую парковочную зону обустроили в красноярских Тихих Зорях.