В Прикамье транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров

Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задерживающихся поездов, сообщили в ведомстве.
На время ремонта на перегоне Кишерть — Шумково в Пермском крае изменили график движения пригородных поездов. Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия, чтобы перевозчик информировал население и предоставлял альтернативные виды транспорта.
Ситуацию мониторят до полного восстановления штатного режима движения и завершения всех работ.
О нарушениях можно сообщить дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры по телефону 8−922−120−60−50 или оставить обращение на электронной платформе.
Напомним, в ночь на 16 июля на перегоне Кишерть — Шумково с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Из-за восстановительных работ задерживаются пассажирские поезда. СК и транспортная прокуратура организовали проверки.