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Калининградец погасил налоговый долг в 700 тыс. рублей после ареста счетов и недвижимости

Пришлось заплатить ещё и исполнительский сбор в размере 83 тыс. рублей.

Источник: Клопс.ru

Житель Калининграда полностью погасил налоговую задолженность почти в 700 тыс. рублей после мер, принятых судебными приставами. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает пресс-служба УФССП.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Центрального района Калининграда из налоговой службы. После возбуждения исполнительного производства должнику дали срок для добровольной оплаты, однако он не воспользовался этой возможностью.

Тогда приставы арестовали банковские счета гражданина и запретили регистрационные действия с принадлежащей ему недвижимостью. Ограничения коснулись двух нежилых помещений площадью 120 и 150 кв. метров, а также квартиры площадью 67 кв. метров.

Через месяц калининградец полностью погасил налоговый долг. Однако ограничения со счетов и имущества были сняты только после того, как он дополнительно перечислил на депозитный счет отделения исполнительский сбор в размере 83 тыс. рублей. Эта сумма была начислена за несвоевременное исполнение требований приставов. Деньги поступят в консолидированный бюджет государства.

В Калининградской области организация перечислила 2,1 млн рублей после того, как судебные приставы арестовали её банковские счета и грузовой автомобиль.

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