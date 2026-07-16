Калининградец погасил налоговый долг в 700 тыс. рублей после ареста счетов и недвижимости

Через месяц калининградец полностью погасил налоговый долг. Однако ограничения со счетов и имущества были сняты только после того, как он дополнительно перечислил на депозитный счет отделения исполнительский сбор в размере 83 тыс. рублей. Эта сумма была начислена за несвоевременное исполнение требований приставов. Деньги поступят в консолидированный бюджет государства.