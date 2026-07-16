Хабаровск наращивает производство труб

Губернатор Дмитрий Демешин в ходе рабочего визита ознакомился с технологическим процессом и обсудил перспективы развития предприятия. Глава региона подчеркнул важность использования местной продукции при реализации масштабных проектов водоснабжения и водоотведения в крае. Предприятие получает поддержку на федеральном и региональном уровнях, и власти намерены содействовать его интеграции в государственные программы.