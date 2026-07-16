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С пятницы в Калининграде введут одностороннее движение на двухъярусном мосту

Ограничения начнут действовать с 17 июля.

С пятницы, 17 июля, в Калининграде введут одностороннее движение на двухъярусном мосту. Решение об ограничениях приняла компания «РЖД». Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале администрации города.

По данным мэрии, собственник провёл детальное обследование моста и принял решение об одностороннем движении. В администрации напомнили, что сооружение находится в предаварийном состоянии.

Ехать можно будет только со стороны Портовой в сторону Правой набережной. Чтобы добраться из центральной части города в Московский район на легковом автомобиле можно будет использовать любые другие мосты. Водителям грузового транспорта напоминаем, что проезд по двухъярусному мосту запрещён, рекомендуем строить маршруты через Вторую эстакаду, — рассказали в мэрии.

Отметим, что вместо двухъярусного строят два новых моста через Преголю. Ранее существующий объект хотели демонтировать, а его элементы — перенести на набережную и сделать частью Музея Мирового океана. Однако некоторые местные жители выступили против сноса. В 2022 году в региональном правительстве решили сохранить сооружение. Позднее вице-премьер Александр Рольбинов говорил, что часть объекта всё же придётся демонтировать. В 2025 году губернатор Алексей Беспрозванных обещал обсудить судьбу сооружения с профессиональным сообществом.

В 2025 году «Столичного реставрационного бюро» презентовало решения по частичному сохранению двухъярусного моста в Калининграде на заседании методического совета при региональной службе охраны памятников. В июне 2026-го проектная документация по заказу РЖД получила положительное заключение историко-культурной экспертизы. Рекомендованный вариант предполагает сохранение двух пролётов и трёх опор, а также башни на улице Портовой. Остальную часть двухъярусного моста хотят демонтировать.

В службе охраны памятников говорили, что вынесенный на обсуждение акт историко-культурной экспертизы вызывает вопросы. Решение по двухъярусному мосту и согласованию проекта будет принимать администрация Калининграда.

Двухъярусный мост построили в 1926 году. Изначально его оснастили горизонтальным механизмом, который обеспечивал поворот средней части на 90 градусов за три минуты. В 1945 году путепровод взорвали отступающие немецкие войска. В 1949-м его восстановили, а позднее сделали подъёмной центральную часть. Сооружение является объектом культурного наследия местного значения.

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